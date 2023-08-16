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20:53, 16 августа 2023Мир

Экс-президент Франции назвал иллюзией возвращение Украиной Крыма

Экс-президент Франции Саркози: возвращение Крыма в состав Украины — иллюзия

Фото: Vincent Isore / Globallookpress.com

Бывший президент Франции Николя Саркози назвал иллюзией возможность возвращения Крыма в состав Украины. Такое мнение он выразил в интервью Le Figaro.

Он указал, что Крым был российской территорией до 1954 года, а большинство населения считали и считают себя русскими. «[В связи с этим] я думаю, что любое возвращение назад — это иллюзия», — высказался экс-президент.

При этом он посчитал, что в республике нужно провести референдум под наблюдением международного сообщества, чтобы утвердить ее статус. Такие же референдумы стоит провести и в новых регионах России, добавил Саркози.

В прошлом году Саркози поставил под сомнение право Еврокомиссии принимать решение по Украине. По его словам, непонятно, в силу какой статьи европейских договоров глава комиссии Урсула фон дер Ляйен может участвовать в принятии решений в вопросах закупок оружия и внешней политики.

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    Антон Похиляк
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