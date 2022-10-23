Саркози поставил под сомнение право Еврокомиссии принимать решение по Украине

Экс-президент Франции Саркози поставил под сомнение право ЕК принимать решение по Украине

Европейская комиссия (ЕК) является прежде всего административным органом и не понятно в силу какой статьи европейских договоров глава комиссии Укрсула фон дер Ляйен может участвовать в принятии решений в вопросах закупок оружия и внешней политики. Об этом в интервью Le Journal du Dimanche заявил экс-президент Франции Николя Саркози.

Политик поставил под сомнение право ЕК принимать решение по Украине. «Единственное, что сейчас европейцы слышат, — это все новые миллиарды на закупки оружия. Все больше оружия — все больше смертей, все больше военных действий... Мы танцуем на краю вулкана», — отметил он.

Саркози также отметил, что Европейский союз создает впечатление объединения, находящегося «на буксире у США». По его мнению, Франция должна взять на себя инициативу в этом кризисе.« Европа и Россия обречены на поддержание отношений мира и добрососедства. Если мы добились франко-германского примирения, мы сможем примирить Европу и Россию», — отметил бывший президент.

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сошла с ума, предлагая огромные дотации Украине. «Урсула совершенно сошла с ума! Заприте ее! Полтора миллиарда в месяц для Украины [президента Владимира] Зеленского, <…> что составляет 18 миллиардов в год», — высказался он. Политик назвал фон дер Ляйен безумной, поскольку, пока Украина получает огромные деньги, Европа вынуждена жить в условиях дефицита и безработицы.