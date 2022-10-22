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17:57, 22 октября 2022Мир

Во Франции назвали фон дер Ляйен сумасшедшей за дотации Украине

Политик Филиппо назвал главу ЕК фон дер Ляйен сумасшедшей из-за огромной помощи Украине

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сошла с ума, предлагая огромные дотации Украине. Об этом написал французский политик Флориан Филиппо в своем Twitter.

«Урсула совершенно сошла с ума! Заприте ее! Полтора миллиарда в месяц для Украины [президента Владимира] Зеленского, <…> что составляет 18 миллиардов в год», — высказался он. Политик назвал фон дер Ляйен безумной, поскольку, пока Украина получает огромные деньги, Европа вынуждена жить в условиях дефицита и безработицы.

Ранее главы МИД и министерства обороны Германии Анналена Бербок и Кристина Ламбрехт попросили выделить на поставки оружия Киеву в следующем году на 1,5 миллиарда евро больше, чем предусмотрено бюджетом. Бюджет Германии на 2023 год предусматривает почти 700 миллионов евро на военную помощь Киеву.

18 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страна получила от Европейского союза очередной транш финансовой помощи. По его словам, Киев получил от Брюсселя макрофинансовую помощь в размере двух миллиардов евро.

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Алина Гончарова
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