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Саркози предложили стать посредником между Россией и Украиной

Кандидат в президенты Франции Земмур предложил Саркози посредничество между РФ и Украиной

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Кандидат в президенты Франции от движения «Реконкиста» Эрик Земмур предложил кандидатов на роль посредников между Россией и Украиной. Слова политика передает ТАСС.

Так, Земмур предложил посредничество для преодоления кризиса между Москвой и Киевом экс-президенту страны Николя Саркози и бывшему министру иностранных дел Юберу Ведрину. По его мнению, политики могут поспособствовать поиску мирного решения ситуации.

Земмур напомнил, что Саркози выполнял посредническую роль во время событий в Грузии в 2008 году. «Я считаю, что сейчас нужно сделать все, чтобы успокоить ситуацию», — подчеркнул он.

25 февраля сообщалось, что посольство России в Париже предоставило МИД Франции свидетельства преступлений властей Украины в Донбассе. Соответствующие фотоматериалы также направили в крупные СМИ и правозащитные организации.

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Екатерина Андреева
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