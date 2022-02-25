Россия предоставила Франции свидетельства преступлений Киева в Донбассе

Посольство России в Париже предоставило МИД Франции свидетельства преступлений властей Украины в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

«Посольство России в Париже передало в МИД Франции фотоматериалы, свидетельствующие о военных преступлениях и преступлениях против человечности в Донбассе, ответственность за совершение которых лежит на руководстве Украины», — рассказали в ведомстве. В посольстве рассказали, что материалы также направили в крупные СМИ и правозащитные организации.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что страны Запада годами выгораживали украинский режим, закрывая глаза на военные преступления Киева. По его словам, Запад поощрял становление неонацизма и русофобии на украинской территории, что в итоге «ввергло страну в трагедию».