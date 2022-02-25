Лавров уличил Запад в выгораживании преступлений украинских властей

Страны Запада годами выгораживали украинский режим, закрывая глаза на военные преступления Киева. В этом уличил западных коллег министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего и первым замглавы МИД ДНР Сергеем Пересадой, трансляцию ведет RT.

Дипломат подчеркнул, что западные государства поддерживали власти Украины, несмотря на убийства женщин, детей, стариков и разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Запад поощрял активное становление неонацизма и русофобии на украинской территории, что в итоге «ввергло страну в трагедию».

Лавров также добавил, что западная сторона поддержала Киев в его усилиях по саботажу и разрушению Минских соглашений. «НАТО и ЕС покрывали Киев и в самые последние недели, когда он окончательно вознамерился силовым путем захватить ДНР и ЛНР», — заявил он.

Ранее глава российского МИД рассказал, что Россия не могла остаться безучастной к прямым обращениям глав Донецкой и Луганской народных республик в оказании военной помощи. По его словам, Москва не могла не помочь республикам «в борьбе с агрессором».