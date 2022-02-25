Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров уличил Запад в выгораживании преступлений украинских властей

Глава МИД Лавров заявил, что Запад годами закрывал глаза на военные преступления Киева

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Страны Запада годами выгораживали украинский режим, закрывая глаза на военные преступления Киева. В этом уличил западных коллег министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего и первым замглавы МИД ДНР Сергеем Пересадой, трансляцию ведет RT.

Дипломат подчеркнул, что западные государства поддерживали власти Украины, несмотря на убийства женщин, детей, стариков и разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Запад поощрял активное становление неонацизма и русофобии на украинской территории, что в итоге «ввергло страну в трагедию».

Лавров также добавил, что западная сторона поддержала Киев в его усилиях по саботажу и разрушению Минских соглашений. «НАТО и ЕС покрывали Киев и в самые последние недели, когда он окончательно вознамерился силовым путем захватить ДНР и ЛНР», — заявил он.

Ранее глава российского МИД рассказал, что Россия не могла остаться безучастной к прямым обращениям глав Донецкой и Луганской народных республик в оказании военной помощи. По его словам, Москва не могла не помочь республикам «в борьбе с агрессором».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Лавров заявил об отсутствии планов по оккупации Украины
Лавров назвал цель военной операции в Донбассе
Россию лишили этапов Кубка мира по лыжным гонкам
Лавров обвинил Зеленского в упущенных переговорах по безопасности
Звезду фильмов Тарантино арестовали через месяц после смерти сына
Находящихся в розыске Интерпола двоих граждан Латвии задержали в Москве
Глава ДНР спрогнозировал дату окончания боев в Донбассе
ООН предупредила о катастрофических пожарах по всему миру
Зеленский не вышел на связь с премьер-министром Италии
В США рассказали об угрожающем Японии китайском H-20
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.