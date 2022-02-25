Лавров рассказал о стремлении России помочь ДНР и ЛНР

Россия не могла остаться безучастной к прямым обращениям глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в оказании военной помощи, заявил глава МИД России Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего. Трансляцию публикует RT.

По его словам, Москва не могла не помочь республикам «в борьбе с агрессором». «В соответствии с нашими союзническими обязательствами президент [России Владимир] Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, чтобы украинцы могли сами свободно определить свое будущее», — рассказал Лавров.

24 февраля Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

