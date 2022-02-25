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Лавров рассказал о стремлении России помочь ДНР и ЛНР

Глава МИД России Лавров заявил, что Россия не могла не оказать помощь ДНР и ЛНР
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Пресс-служба МИД РФ / Globallookpress.com

Россия не могла остаться безучастной к прямым обращениям глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в оказании военной помощи, заявил глава МИД России Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего. Трансляцию публикует RT.

По его словам, Москва не могла не помочь республикам «в борьбе с агрессором». «В соответствии с нашими союзническими обязательствами президент [России Владимир] Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, чтобы украинцы могли сами свободно определить свое будущее», — рассказал Лавров.

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Виктория Кондратьева
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