Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:04, 10 июля 2026Наука и техника

Apple окончательно похоронила легендарный iPhone

MacRumors: Apple ввела ограничения для iPhone 4 и других старых смартфонов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jo Yong-Hak / Reuters

Корпорация Apple ввела ограничения для целого ряда старых смартфонов. На это обратило внимание издание MacRumors.

Журналисты заметили, что для ряда моделей компания прекратила подписывать базовую прошивку — низкоуровневое программное обеспечение (ПО), которое управляет сотовым модемом. Ограничение ввели для iPhone 4, который вышел в 2010 году, iPhone 4S, iPhone 5 и iPhone 5c. Также базовую прошивку перестали подписывать для некоторых планшетов, самым ранним из которых является iPad 2.

Специалисты объяснили, что без подписывания ПО невозможно корректно переустановить прошивку в случае сбоя или других проблем. В этом случае сотовая связь и мобильный интернет перестанут работать на устройствах. Авторы объяснили, что фактически Apple окончательно похоронила легендарные устройства, хотя формально они устарели много лет назад.

При этом если не перестанавливать низкоуровневое ПО, то старые гаджеты продолжат работать. В заключение журналисты MacRumors заметили, что ограничения затронут ничтожную долю пользователей, так как все описанные выше устройства появились более 10 лет назад.

Ранее стало известно, что iPhone 17e подешевел в России до 50 тысяч рублей. На старте продаж весной этот аппарат оценивали в 65 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Участников массового бунта против ТЦК во Львове заставили публично извиняться
    Эксперты спрогнозировали ситуацию с нефтью в случае нового кризиса вокруг Ормуза
    В Москве городские службы перевели в режим повышенной готовности
    Россиянам объяснили желание секса в машине
    Популярный 27-летний стример попал в смертельное ДТП по дороге с похорон бабушки
    Полковник назвал главные задачи ВС России в зоне СВО
    В Швейцарии раскрыли стоящую перед Сырским главную помеху в ВСУ
    Финансист назвал лучшую валюту для краткосрочных сбережений
    В США обрушились с критикой на президента Финляндии
    Россиянам назвали пять угрожающих отказом в первые 10 секунд ошибок в резюме
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok