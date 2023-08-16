Экс-президент Франции описал будущее Украины фразой «ей не место в ЕС»

Экс-президент Франции Саркози: Украина должна быть нейтральной, ей не место в ЕС

Украина должна быть нейтральным внеблоковым государством, дабы она была мостом между Россией и Европой, а Киеву не место в ЕС. Об этом заявил экс-президент Франции Николя Саркози в интервью изданию Le Figaro.

«Необходимо понять, в чем призвание Украины. Стать частью ЕС? Я так не думаю. Не только потому, что эта страна не готова и не соответствует требуемым критериям для вступления, а потому, что она должна оставаться нейтральным государством», — заявил бывший французский лидер, добавив, что не понимает негативные стороны нейтрального статуса.

Саркози добавил, что сейчас «Брюссель дает Киеву ложные обещания, которые не будут выполнены». При этом Украина может получить международные гарантии безопасности от западных государств и без вступления в ЕС.

«Украина — связующее звено между Западом и Востоком, и должна им оставаться (...). Необходимо быть последовательными и особенно — реалистичными (...). Требовать от Украины выбирать между [Россией и Европой], на мой взгляд, противоречит истории и географии этого сложного региона», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что члены Европейского союза задумались о монументальных последствиях вступления Украины в объединение с точки зрения финансов и принятия решений. Обозреватели FT подчеркнули, что членство Украины скажется на финансах Евросоюза самым тяжелым образом, так как принятие страны с большим сельскохозяйственным сектором и угодьями, где занято 14 процентов населения, изменило бы «правила игры».