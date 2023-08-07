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14:01, 7 августа 2023Мир

В ЕС задумались о монументальных последствиях членства Украины

FT: Украина не вступила в ЕС, но уже причинила ущерб единому рынку
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Jochen Tack / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Члены Европейского союза (ЕС) задумались о монументальных последствиях вступления Украины в объединение с точки зрения финансов и принятия решений. Об этом пишет издание Financial Times (FT) со ссылкой на европейских дипломатов.

«Украина еще даже не вступила в ЕС, а уже нанесла ущерб единому рынку», — сказал собеседник FT. Участники объединения задаются вопросами: способна ли Украина провести большое количество реформ, необходимых для вступления в ЕС после окончания конфликта, а также сможет ли Евросоюз реформироваться с целью принятия республики.

Как отметил основатель Брюссельского института геополитики Луук ван Мидделаар, европейские лидеры понимают, что им придется заплатить за присоединение стран. FT подчеркивает, что членство Украины скажется на финансах Евросоюза самым тяжелым образом, так как принятие страны с большим сельскохозяйственным сектором и угодьями, где занято 14 процентов населения, изменило бы «правила игры».

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Таким образом, республика стала бы крупнейшим получателем финансирования бюджета ЕС в сельскохозяйственной области, большая часть которого включает прямые выплаты фермерам или поддержку доходов. Среди последствий этого названы согласие фермеров других стран с более низкими платежами или увеличение бюджета Евросоюза.

Ранее издание Politico сообщало, что фермеры в Польше жалуются на дешевый украинский импорт, подрывающий цены на продукцию. По мнению журналистов, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий «отвесил пощечину» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, решив продлить запрет на экспорт сельхозтоваров.

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    Кристина Есикова
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