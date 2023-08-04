В США заявили о «пощечине» Зеленскому от премьера Польши

Politico: премьер Польши «отвесил пощечину» Зеленскому в ответ на вызов посла

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий «отвесил пощечину» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, решив продлить запрет на экспорт сельхозтоваров и ответив на вызов посла в Киеве. Такое мнение высказали журналисты американского издания Politico.

«В последние месяцы отношения с Киевом пострадали из-за решения Варшавы продлить запрет на экспорт некоторых украинских сельскохозяйственных товаров, которые польское правительство считает угрозой для интересов отечественных аграриев», — сказано в статье.

Авторы заявили, что изначально спор между двумя государствами касался зерна, однако теперь он сдвигается в сторону ягод. При этом фермеры в Польше жалуются, что дешевый украинский импорт подрывает цены на продукцию.

Еще сильнее ситуация обострилась после вызова польского посла Бартоша Цихоцкого в МИД Украины. Это «побудило премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого дать пощечину Киеву», вызвав украинского посла Василия Зварича в МИД республики, пишет Politico.

Ранее сообщалось, что Моравецкий возмутился вызовом польского посла в МИД Украины. Он назвал это решение ошибкой и напомнил, что Варшава оказывает Киеву огромную политическую поддержку.