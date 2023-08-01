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21:42, 1 августа 2023Мир

Премьер Польши возмутился вызовом посла в МИД Украины

Премьер Польши Моравецкий заявил, что Украина не имела права вызывать посла
Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий. Фото: Globallokpress.com

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Twitter возмутился вызовом посла страны Бартоша Цихоцкого в МИД Украины и заявил, что Киев не имел на это права.

«Вызов польского посла-представителя страны, который остался единственным в Киеве в день вторжения России на Украину, в украинский МИД никогда не должно иметь место», — подчеркнул политик.

Моравецкий назвал вызов посла ошибкой, которой не должно происходить. Он напомнил, что в международной политике на фоне конфликта Варшава оказала Киеву огромную поддержку.

Премьер добавил, что интересы Польши, ее безопасность всегда будут находиться для него на первом месте.

Ранее 1 августа посол Польши Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины из-за слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за оказанную помощь. Пшидач заявил, что Украине стоило ценить роль, которую Польша сыграла для республики в последнее время.

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    Марина Совина
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