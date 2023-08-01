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15:01, 1 августа 2023Бывший СССР

Посла Польши вызвали в МИД Украины

МИД Украины вызвал посла Польши Цихоцкого из-за слов о неблагодарности Киева
Бартош Цихоцкий

Бартош Цихоцкий. Фото: Ammar Awad / Reuters

Посла Польши на Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в Министерство иностранных дел республики из-за слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за оказанную помощь. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

В сообщении говорится, что в ходе встречи было озвучено, что утверждения о неблагодарности Украины за помощь Варшавы не соответствуют действительности и являются недопустимыми.

Ранее издание «Украинская правда» сообщило, что Пшидач назвал поддержку Киева Варшавой огромной, и подчеркнул, что Украине стоило ценить роль, которую Польша сыграла для республики в последнее время.

В июле стало известно, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил украинским властям о необходимости быть благодарными Лондону. Он напомнил, что Великобритания — это «не Amazon».

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    Алевтина Запольская
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