Великобритания попросила от Украины немного благодарности за поставленное оружие

Глава Минобороны Британии: Киеву стоит больше выражать благодарность за поставки оружия

Украине стоит больше выражать благодарность за поставленное Западом оружие. Об этом Киев попросил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает The Guardian.

Британский министр сказал, что поспешность украинцев получить всю возможную помощь привела к тому, что они не всегда говорили, что благодарны за поставки оружия.

«Знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда я проехал 11 часов, чтобы получить список необходимого оружия», — отметил он.

Ранее Уоллес заявил, что крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, которые были поставлены Великобританией Вооруженным силам Украины (ВСУ), значительно повлияли на боевые действия. По его мнению, они оказали воздействие на Российскую армию