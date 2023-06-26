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19:09, 26 июня 2023Мир

Великобритания оценила влияние ракет Storm Shadow на ход конфликта на Украине

Глава Минобороны Британии: Storm Shadow значительно повлияли на ход конфликта на Украине

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, которые были поставлены Великобританией Вооруженным силам Украины (ВСУ), значительно повлияли на боевые действия. Влияние ракет на ход конфликта оценил глава Минобороны королевства Бен Уоллес, сообщает Reuters.

«Ракеты Storm Shadow сыграли значительную роль на поле боя. Они оказали воздействие на Российскую армию», — сказал британский министр.

Ранее он объявил, что Лондон передаст 60 миллионов фунтов стерлингов (77 миллионов долларов) в фонд НАТО для помощи Украине. Он добавил, что это решение — часть постоянного обязательства Великобритании по предоставлению Киеву необходимых ему техники и средств обучения.

24 мая Уоллес посетил Киев с неанонсированным визитом. Он обсудил со главой Минобороны Украины продолжение подготовки украинских военнослужащих в Великобритании, приоритетах и акцентах в этом контексте, а также дальнейшую поддержку со стороны союзников всеми возможными видами вооружения, в том числе ракетами Storm Shadow.

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    Семен Александров
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