Великобритания пожертвует Украине 77 миллионов долларов

Глава Минобороны Британии: Лондон передаст 77 миллионов долларов в фонд НАТО для Украины

Лондон передаст 60 миллионов фунтов стерлингов (77 миллионов долларов) в фонд НАТО для помощи Украине, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Слова главы британского оборонного ведомства передает агентство Reuters.

«Это является частью нашего постоянного обязательства по предоставлению Украине необходимых для нее техники и средств для обучения», — сказал Уоллес.

Ранее Минобороны Великобритании опубликовало видео с новейшими моделями беспилотников для передачи Украине. Отмечается, что техника будет поставлена Киеву в рамках объявленной ранее военной помощи в размере 92 миллионов фунтов стерлингов (115 миллионов долларов).