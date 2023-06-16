Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:02, 16 июня 2023Мир

Великобритания пожертвует Украине 77 миллионов долларов

Глава Минобороны Британии: Лондон передаст 77 миллионов долларов в фонд НАТО для Украины

Фото: Yuriko Nakao / Reuters

Лондон передаст 60 миллионов фунтов стерлингов (77 миллионов долларов) в фонд НАТО для помощи Украине, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Слова главы британского оборонного ведомства передает агентство Reuters.

«Это является частью нашего постоянного обязательства по предоставлению Украине необходимых для нее техники и средств для обучения», — сказал Уоллес.

Ранее Минобороны Великобритании опубликовало видео с новейшими моделями беспилотников для передачи Украине. Отмечается, что техника будет поставлена Киеву в рамках объявленной ранее военной помощи в размере 92 миллионов фунтов стерлингов (115 миллионов долларов).

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости
    ВТБ отказался покупать долю в «Яндексе»
    Губернатор Запорожья рассказал про обстановку с контрнаступлением ВСУ
    Мобилизованным россиянам вернули деньги за путевки
    Парикмахер раскрыл связь между цветом волос девушки и ее характером
    Вероятность заморозки конфликта после провала контрнаступления ВСУ оценили
    Названы способные вызвать депрессию популярные продукты
    Великобритания пожертвует Украине 77 миллионов долларов
    Врачи в Подмосковье пожаловались на мешающие работать нелепые вызовы скорой
    Неизвестный попытался поджечь два релейных шкафа в Липецкой области
    В украинском городе заявили о сложной ситуации с водой из-за разрушения ГЭС
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.