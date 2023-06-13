Запад передаст Киеву средства ПВО на 115 миллионов долларов

Минобороны Британии: Запад передаст Киеву средств ПВО на 115 миллионов долларов

Западные союзники согласовали закупку средств противовоздушной обороны для Украины в размере 115 миллионов долларов (92 миллионов фунтов стерлингов), ПВО будет закуплено через Международный фонд помощи Украине. Об этом говорится на сайте британского Минобороны.

«В рамках этого пакета будут поставлены радары для защиты от неизбирательных российских ударов, а также пушки и значительное количество боеприпасов», — говорится в заявлении. Оно было сделано после того, как министр обороны Великобритании Бен Уоллес принял участие во встрече министров обороны в Амстердаме, на которой обсуждалась дальнейшая поддержка Украины и общие интересы и проблемы в сфере безопасности.

Ранее власти Британии также решили оказать Украине гуманитарную помощь в размере 16 миллионов фунтов стерлингов (20 миллионов долларов) после прорыва плотины на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).