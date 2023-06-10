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16:27, 10 июня 2023Мир

Британия передаст Украине 20 миллионов долларов после прорыва Каховской ГЭС

Лондон окажет Киеву помощь в размере 20 миллионов долларов после прорыва на Каховской ГЭС

Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС

Великобритания окажет Украине гуманитарную помощь в размере 16 миллионов фунтов стерлингов (20 миллионов долларов) после прорыва плотины на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщается в заявлении на сайте МИД королевства.

«Финансирование со стороны Соединенного Королевства поможет гуманитарным организациям оказывать помощь нуждающимся и включает в себя 10 миллионов фунтов для движения Красного Креста, пять миллионов фунтов для Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) и миллион фунтов для Международной организации по миграции (МОМ)», — говорится в документе.

В министерстве добавили, что для помощи в проведении спасательных работ и ликвидации последствий Лондон направит Киеву лодки, фильтры для воды, насосы и комбинезоны. На данный момент уже доставлено два британских спасательных судна, поисково-спасательное оборудование, а также наборы для оказания медицинской помощи.

Каховская ГЭС в Херсонской области получила повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 6 июня, верхняя ее часть была разрушена. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.

Позднее Леонтьев заявил, что в связи с прорывом плотины власти начали эвакуировать людей из ряда населенных пунктов Новокаховского городского округа, расположенных вдоль берега Днепра.

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    Никита Абрамов
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