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11:49, 6 июня 2023Россия

В Новой Каховке начали эвакуацию жителей после прорыва плотины

Глава Новой Каховки Леонтьев сообщил о начале эвакуации из населенных пунктов округа
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В связи с прорывом плотины на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) власти начали эвакуировать людей из ряда населенных пунктов Новокаховского городского округа, расположенных вдоль берега Днепра. Об этом сообщил глава городской администрации Владимир Леонтьев, пишет ТАСС.

По его словам, эвакуация коснулась Корсунки, Днепряны и прилегающим к ним территориям. Их перевозят вглубь Новокаховского городского округа.

Леонтьев подчеркнул, что вода в районе прорыва плотины продолжает подниматься. На месте работает оперативный штаб под руководством врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, а также сотрудники МЧС.

Кроме того, в эфире телеканала «Россия-24» Леонтьев сообщил, что из города планируется эвакуировать жителей порядка 300 домов, расположенных на берегу Днепра. Он добавил, что город продолжает подвергаться ракетным обстрелам.

Каховская ГЭС в Херсонской области получила повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 6 июня, верхняя ее часть была разрушена. Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.

В сети также появились кадры с разрушенной плотиной. На них видно, как из-за разрушенной задвижки ГЭС вода сбрасываться ниже по течению.

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