Минобороны Великобритании показало беспилотники для передачи Украине

Минобороны Британии показало видео с новейшими моделями беспилотников для передачи Украине

Минобороны Великобритании опубликовало в Twitter видео с новейшими моделями беспилотников для передачи Украине.

На опубликованных кадрах показаны среднеразмерные дроны с противолодочными боеприпасами. Также на видео запечатлен разведывательный беспилотник, который может взлетать как с земли, так и с боевого корабля.

«Международный фонд для Украины предоставит стратегически значимые ресурсы, которые являются важными для обеспечения безопасности страны. Первая партия заказанных аппаратов будет доставлена в страну в ближайшем месяце», — сказано в сообщении.

Отмечается, что техника будет поставлена Киеву в рамках объявленной ранее военной помощи в размере 92 миллионов фунтов стерлингов (115 миллионов долларов).