Министр обороны Британии Уоллес посетил Киев и встретился с главой МО Украины Резниковым

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Киев с неанонсированным визитом. Об этом сообщает украинский «Пятый канал».

В Министерстве обороны Украины сообщили, что к настоящему моменту Уоллес уже встретился с главой ведомства Алексеем Резниковым и поговорил с ним о продолжении подготовки украинских военнослужащих в Великобритании, приоритетах и акцентах в этом контексте.

Отмечается также, что руководитель британского военного ведомства пообещал Киеву дальнейшую поддержку со стороны союзников «всеми возможными видами вооружения, начиная с противотанковых ракет и завершая танками, [крылатыми ракетами большой дальности] Storm Shadow, и уже сейчас — [истребителями] F-16».

Ранее британский стратегический аналитик Говард Уилдон заявил, что масштабные поставки Украине оружия, техники и ракет Storm Shadow оставили Великобританию без необходимого запаса вооружений, которые были бы необходимы Лондону в случае начала глобального конфликта Запада с Россией.