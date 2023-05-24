Украину назвали виновной в истощении запасов оружия у Британии

Daily Mail: поставки оружия и ракет Storm Shadow Украине оставили Британию без запасов

Масштабные поставки оружия, техники и ракет Storm Shadow для Украины оставили Британию без необходимого запаса вооружений, которые могли бы понадобиться Лондону в случае начала глобального конфликта Запада с Россией. Об этом газете Daily Mail заявил британский стратегический аналитик Говард Уилдон.

«Большую часть запасов Великобритании нужно придержать на случай конфликта, в котором непосредственно участвуют наши силы. Печальный факт заключается в том, что после предоставления неопределенного количества ракет Storm Shadow, вероятно, с истекшим сроком годности, Великобритания мало что еще может дать», — прокомментировал аналитик недавние поставки.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Бердянску британскими ракетами Storm Shadow. Всего было выпущено семь ракет. Четыре из них — британские Storm Shadow, а еще три — ложные цели. В итоге шесть ракет смогли перехватить средства противовоздушной обороны (ПВО), однако одна все-таки упала на окраине города и повредила столовую.

11 мая глава Минобороны Британии Бен Уоллес сообщил, что он и премьер-министр Великобритании Риши Сунак приняли решение предоставить Украине ракеты Storm Shadow. Он заявил, что цель поставок высокоточных ракет состоит в том, чтобы другие западные страны не захотели заставить Киев пойти на уступки ради заключения мира с Россией.