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11:14, 21 мая 2023Бывший СССР

ВСУ обстреляли Бердянск британскими ракетами

Рогов: ВСУ нанесли удар по Бердянску британскими ракетами Storm Shadow

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Бердянску британскими ракетами Storm Shadow. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале.

По его данным, всего было выпущено семь ракет. Четыре из них — британские Storm Shadow, а еще три — ложные цели. В итоге шесть ракет смогли перехватить средства противовоздушной обороны (ПВО), однако одна все-таки упала на окраине города и повредила столовую.

Отмечается, что в результате обстрела никто не пострадал.

Ранее Рогов заявил о подготовке ВСУ провокации по случаю саммита G7. По его словам, Киев намерен приурочить провокацию именно к саммиту, на котором президент Украины Владимир Зеленский собирается продемонстрировать успехи ВСУ на фронте и потребовать от стран Запада поддержку и оружие.

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Екатерина Власова
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