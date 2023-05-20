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19:00, 20 мая 2023Бывший СССР

Рогов заявил о подготовке провокации ВСУ по случаю саммита G7

Рогов: ВСУ готовят военную провокацию в Запорожской области по случаю саммита G7

Фото: Issei Kato / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят военную провокацию в Запорожской области по случаю саммита G7. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, Киев намерен приурочить провокацию именно к саммиту, на котором президент Украины Владимир Зеленский собирается продемонстрировать успехи ВСУ на фронте и потребовать от стран Запада поддержку и оружие.

Ранее стало известно о встрече Зеленского с премьер-министром Японии Фумио Кисида на саммите G7 в Хиросиме. Также на полях G7 украинский лидер провел встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, ее подробности не приводятся.

По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, присутствие Зеленского на саммите «может изменить правила игры» в вопросе конфликта на Украине.

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Алевтина Запольская
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