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15:52, 20 мая 2023Мир

Макрон высказался о присутствии Зеленского на саммите G7

Макрон: присутствие Зеленского на саммите G7 может изменить правила игры на Украине

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Присутствие украинского лидера Владимира Зеленского на саммите G7 «может изменить правила игры». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон украинскому коллеге в японской Хиросиме, передает телеканал BFMTV.

Главы двух государств проводят двустороннюю встречу на полях саммита «Большой семерки». Макрон заявил, что присутствие Зеленского на G7 «может изменить правила игры» конфликта на Украине.

Французский президент считает, что у Зеленского есть «уникальная возможность поговорить с лидерами G7», которые намерены и дальше поддерживать Украину и ее народ.

Ранее Макрон заявил о проигрыше России в конфликте на Украине. По его мнению, Россия становится вассальным государством Китая. Макрон призвал избежать конфронтации с Россией и отметил, что «Россия не должна выиграть военным путем».

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Любовь Ширижик
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