Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:42, 15 мая 2023Мир

Макрон заявил о проигрыше России в конфликте на Украине

Президент Франции Макрон заявил о геополитическом проигрыше России в конфликте на Украине

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия уже потерпела «геополитическое поражение» в конфликте на Украине. Своим мнением он поделился в интервью газете L'Opinion.

По словам французского лидера, на проигрыш Москвы указывают ее зависимость от КНР, а также вступление Швеции и Финляндии в НАТО. По мнению Макрона, Россия превращается в вассальное государство Китая.

В ходе беседы с изданием политик призвал Европу помочь Украине «подготовить переговоры, которые неизбежно должны начаться». «Архитектура европейской безопасности должна будет полностью распространяться на Украину», — заверил он.

При этом французский президент указал на необходимость избежать конфронтации с Россией, отметив, что «Россия не должна выиграть военным путем».

Ранее Елисейский дворец сообщил, что Макрон примет президента Украины Владимира Зеленского за рабочим ужином вечером в воскресенье, 14 мая. В ходе вечера речь пойдет о «срочных военных и гуманитарных потребностях» Киева и поддержке, которую Франция продолжает оказывать Украине.

***
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Эрдоган сохранил лидерство на выборах после подсчета 95 процентов голосов
Макрон заявил о проигрыше России в конфликте на Украине
«Барселона» в 27-й раз стала чемпионом Испании
Стилист Лисовец дал рекомендации по ношению денима в новом сезоне
В Госдуме предложили уравнять студентов в ряде льгот
В США оценили действия властей по предотвращению дефолта
Власти США раскритиковали систему автопилота Tesla
Стало известно о падении белорусского аэростата в Польше
Легионер клуба РПЛ допустил получение российского гражданства
Зеленский и Шольц встретились с бойцами ВСУ на военной базе в ФРГ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.