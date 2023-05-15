Макрон заявил о проигрыше России в конфликте на Украине

Президент Франции Макрон заявил о геополитическом проигрыше России в конфликте на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия уже потерпела «геополитическое поражение» в конфликте на Украине. Своим мнением он поделился в интервью газете L'Opinion.

По словам французского лидера, на проигрыш Москвы указывают ее зависимость от КНР, а также вступление Швеции и Финляндии в НАТО. По мнению Макрона, Россия превращается в вассальное государство Китая.

В ходе беседы с изданием политик призвал Европу помочь Украине «подготовить переговоры, которые неизбежно должны начаться». «Архитектура европейской безопасности должна будет полностью распространяться на Украину», — заверил он.

При этом французский президент указал на необходимость избежать конфронтации с Россией, отметив, что «Россия не должна выиграть военным путем».

Ранее Елисейский дворец сообщил, что Макрон примет президента Украины Владимира Зеленского за рабочим ужином вечером в воскресенье, 14 мая. В ходе вечера речь пойдет о «срочных военных и гуманитарных потребностях» Киева и поддержке, которую Франция продолжает оказывать Украине.