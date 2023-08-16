Экс-президент Франции Саркози призвал ЕС прояснить стратегию по Украине

Евросоюз больше не может придерживаться позиции «вести войну, не вступая в нее», заявил экс-президент Франции Николя Саркози в интервью Le Figaro.

По его словам, ЕС надо встать на путь дипломатии, а не следовать интересам США, затягивая конфликт на Украине. Саркози призвал Брюссель взять на себя смелость, чтобы выйти из тупика. «Мы должны прояснить нашу стратегию, особенно если конфликт затянется. Дипломатия, дискуссия, переговоры остаются единственным способом найти приемлемое решение», — указал он. Политик предупредил, что ситуация на Украине может ухудшиться в любой момент.

Также Саркози заявил, что Украина должна быть нейтральным внеблоковым государством, дабы она была мостом между Россией и Европой, а Киеву не место в ЕС.

