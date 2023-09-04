Эрдоган предложил стать посредником в переговорах по Украине. Что ответил Путин и о чем договорились лидеры?

Президент Турции Эрдоган предложил стать посредником между Россией и Украиной

Президент России Владимир Путин провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи в понедельник, 4 сентября. Встреча длилась три часа, уточнили в Кремле.

Российский лидер назвал прошедшие переговоры продуктивными и содержательными.

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Эрдоган вновь предложил свое посредничество между Россией и Украиной

Во время совместного заявления для СМИ Реджеп Эрдоган вновь обозначил свою готовность выступить в качестве посредника между Россией и Украиной. «Мы принимали в нашей стране переговоры между сторонами конфликта на Украине. Мы вновь готовы взять на себя функцию посредника», — объявил он журналистам.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент Турции неоднократно заявлял о своем желании выступить в подобном качестве с тех пор, как в конце марта 2022 года в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной по мирному урегулированию конфликта. Стороны даже парафировали проект мирного соглашения, однако позднее Украина отказалась от переговоров по документу, который в итоге «отправился на свалку», напомнил Владимир Путин.

При этом, по его словам, Россия не отказывается от посреднических услуг и благодарна Турции, Китаю и африканским странам, которые их предложили.

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Стороны не договорились о возобновлении зерновой сделки

Одной из главных тем прошедших переговоров стало будущее Черноморской зерновой инициативы, также известной как зерновая сделка, участие в которой Россия прекратила 18 июля. Турция выступила одним из гарантов соглашения, а также стала одним из главных получателей зерновых из Украины — она занимала третье место по объемам поставок после Китая и Испании.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Несмотря на то что восстановлению соглашения была посвящена существенная часть переговоров, добиться существенных подвижек не удалось. Владимир Путин вновь подчеркнул, что Москва была вынуждена отказаться от участия в зерновой сделке из-за того, что западные страны чинили препятствия для выполнения российской части соглашения, зафиксированной в меморандуме Россия — ООН.

Мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку — и я сегодня об этом еще раз сказал господину президенту — и сделаем это сразу же, как будут выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции Владимир Путин президент России

Реджеп Эрдоган, в свою очередь, признал необходимость удовлетворить требования России и подчеркнул, что альтернативные предложения по транспортировке украинского зерна не оказались столь же устойчивыми и долговременными, как Черноморская инициатива. «Я верю, что мы в короткие сроки достигнем решения, которое будет соответствовать нашим ожиданиям», — заявил турецкий президент.

Путин заявил об атаках на российские газопроводы в Черном море

Говоря о недопустимости использования зерновых коридоров в Черном море в военных целях, российский президент отдельно рассказал, что атакам подвергаются даже трубопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток», по которым осуществляются поставки газа в Турцию.

«Наши корабли охраняют эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют, в том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из украинских черноморских портов», — рассказал Владимир Путин.

Президенты обсудили поставки зерна в бедные страны

Параллельно с зерновой сделкой обсуждалась инициатива российского президента отправить в нуждающиеся страны один миллион тонн зерна по льготным ценам. Это зерно предлагается переработать на турецких мукомольных предприятиях, а затем отправить в бедные страны при финансовом участии Катара.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что не считает эту инициативу альтернативой зерновой сделке. «Там есть же еще и Украина, у которой есть свои интересы. Мы это все прекрасно понимаем и отдаем себе в этом отчет. Так что это не замена, но это было бы с нашей стороны огромным вкладом в решение продовольственных проблем африканских стран», — заявил он.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Российский президент также рассказал о подвижках в вопросе безвозмездной поставки по 25-50 тысяч тонн зерна в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканскую республику и Эритрею, которую он пообещал в ходе саммита Россия — Африка в конце июля. По словам главы государства, переговоры с шестью африканскими странами близятся к завершению, и поставка бесплатного зерна начнется через две-три недели.

Путин и Эрдоган обсудили создание в Турции газового хаба и второй АЭС

Отдельно главы государств обсудили создание на турецкой территории газового хаба, который обеспечил бы поставки российского сырья в Европу и возместил транзит газа, утраченный в результате подрыва газопроводов «Северный поток» в сентябре 2022 года.

По словам Владимира Путина, «Газпром» передал турецкой компании «Боташ» проект дорожной карты по созданию газового хаба, и в ближайшее время Россия и Турция создадут совместную рабочую группу, в которой согласуют правовые рамки будущего проекта. При этом, как ранее отмечал российский президент, проект предполагает не хранение больших объемов газа, а создание там площадки электронных торгов, поскольку Турция и так стала транзитной страной для поставок газа в Европу.

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Также политики обсудили другой важный энергетический проект между двумя странами — атомную электростанцию (АЭС) «Аккую», которую строит дочерняя компания «Росатома». «Работы в "Аккую" идут полным ходом, и сегодня мы обсуждали строительство АЭС в Синопе в качестве второго шага», — рассказал Реджеп Эрдоган.

Выдача Украине командиров «Азова» не обсуждалась на переговорах

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, лидеры не стали обсуждать выдачу турецким руководством командиров бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) на Украину. В сентябре 2022 года они были обменяны на российских военнопленных и должны были оставаться в Турции до окончания конфликта, однако в июле в ходе визита в Анкару президента Украины Владимира Зеленского турецкая сторона передала ему «азовцев».

В Кремле действия турецкого лидера тогда назвали нарушением заключенных ранее договоренностей. Более того, Россию не проинформировали о подобном решении заранее. Однако эта тема в ходе переговоров в Сочи не обсуждалась, рассказал Дмитрий Песков. «Это достаточно чувствительная тема и обычно, конечно, в таких форматах она не обсуждается», — пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Эрдоган пригласил Путина в Турцию

Переговоры в Сочи стали первой очной встречей двух лидеров с октября 2022 года. Сначала обсуждалось возможное личное присутствие российского президента на церемонии по случаю доставки первой партии ядерного топлива на АЭС «Аккую» в конце апреля, однако он принял участие в мероприятии по видеоконференцсвязи.

Затем турецкая сторона, по всей видимости, рассчитывала, на встречу в Турции в августе — об этом неоднократно говорил сам Реджеп Эрдоган. Но в итоге решено было провести консультации в Сочи. По окончании переговоров турецкий лидер вновь пригласил к себе российского коллегу.