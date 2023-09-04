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17:06, 4 сентября 2023Мир

Путин заявил об атаках беспилотников на «Голубой поток»

Путин: БПЛА постоянно атакуют газопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток»
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Российские газопроводы, по которым транспортируется газ в Турцию, постоянно атакуются беспилотными летательными аппаратами. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

По словам главы государства, под атаки попадают «Голубой поток» и «Турецкий поток». «Наши корабли охраняют эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют, в том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из украинских черноморских портов», — рассказал Путин.

24 мая российским силам удалось отразить атаку украинской армии на охраняющий газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» корабль «Иван Хурс». В ней участвовали три беспилотных быстроходных катера. Корабль уничтожил судна противника огнем из штатного вооружения.

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    Варвара Кошечкина
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