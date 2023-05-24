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16:56, 24 мая 2023Россия

Минобороны заявило о попытке атаки охраняющего «Турецкий поток» корабля

Минобороны заявило об отражении атаки ВСУ на защищающий газопроводы корабль «Иван Хурс»

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российским войскам удалось отразить атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на охраняющих газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» корабль «Иван Хурс». Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

«После террористического акта 26 сентября 2022 года на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2" Вооруженными Силами Российской Федерации осуществляются мероприятия по защите подобных объектов. И не напрасно», — отметили в оборонном ведомстве.

Там отметили, что попытка атаки была совершена в 24 мая 5:30 тремя беспилотными быстроходными катерами. Корабль уничтожил судна противника огнем из штатного вооружения в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор.

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Никита Абрамов
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