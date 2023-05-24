Минобороны заявило о попытке атаки охраняющего «Турецкий поток» корабля

Минобороны заявило об отражении атаки ВСУ на защищающий газопроводы корабль «Иван Хурс»

Российским войскам удалось отразить атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на охраняющих газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» корабль «Иван Хурс». Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

«После террористического акта 26 сентября 2022 года на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2" Вооруженными Силами Российской Федерации осуществляются мероприятия по защите подобных объектов. И не напрасно», — отметили в оборонном ведомстве.

Там отметили, что попытка атаки была совершена в 24 мая 5:30 тремя беспилотными быстроходными катерами. Корабль уничтожил судна противника огнем из штатного вооружения в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор.