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16:32, 4 сентября 2023Мир

Песков высказался о выдаче командиров «Азова» после встречи Путина и Эрдогана

Песков назвал чувствительной тему выдачи Украине командиров «Азова»

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Тема выдачи Украине командиров бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) на переговорах президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана не поднималась. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, эта тема очень чувствительная.

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пятеро экс-командиров бригады «Азов» вернулись домой из Турции. Песков, комментируя это заявление, сообщил, что Россию никто не ставил в известность о передаче.

Впоследствии власти Турции заявили, что Анкара предоставила Москве объяснения по этому поводу. Детали разговора не приводились, однако отмечалось, что ситуация прояснилась, и напряженности в отношениях стран нет.

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    Варвара Кошечкина
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