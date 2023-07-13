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22:04, 13 июля 2023Мир

Турция заявила о даче объяснений России по передаче Киеву «азовцев»

Анкара дала объяснения России по передаче Киеву командиров «Азова»

Фото: Altan Gocher / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Власти Турции заявили, что Анкара предоставила Москве объяснения по передаче Киеву командиров бригады «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация). Это следует из заявления правящей в Турции Партии справедливости и развития, передает РИА Новости.

В то же время деталей беседы не приводится.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в беседе с журналистами отказался раскрывать содержание переговоров по выдаче Украине «азовцев», которые проводил с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

О передаче Турцией Украине командиров «Азова» сообщил президент Украины Владимир Зеленский 8 июля. Среди них оказались Денис Прокопенко, его заместитель Святослав Паламар и Сергей Волынский, которых в сентябре 2022 года обменяли на российских военных. По условиям договора, все это время они находились в Турции.

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    Марина Совина
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