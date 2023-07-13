Турция заявила о даче объяснений России по передаче Киеву «азовцев»

Анкара дала объяснения России по передаче Киеву командиров «Азова»

Власти Турции заявили, что Анкара предоставила Москве объяснения по передаче Киеву командиров бригады «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация). Это следует из заявления правящей в Турции Партии справедливости и развития, передает РИА Новости.

В то же время деталей беседы не приводится.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в беседе с журналистами отказался раскрывать содержание переговоров по выдаче Украине «азовцев», которые проводил с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

О передаче Турцией Украине командиров «Азова» сообщил президент Украины Владимир Зеленский 8 июля. Среди них оказались Денис Прокопенко, его заместитель Святослав Паламар и Сергей Волынский, которых в сентябре 2022 года обменяли на российских военных. По условиям договора, все это время они находились в Турции.