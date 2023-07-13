Лаврова спросили о содержании переговоров по выдаче командиров «Азова» Киеву

Лавров отказался раскрывать содержание переговоров по выдаче командиров «Азова» Киеву

Глава МИД России Сергей Лавров в беседе с журналистами отказался раскрывать содержание переговоров по выдаче Киеву командиров бригады «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация), которые проводил с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Слова министра передает корреспондент «Ленты.ру».

«Не имею привычки рассказывать то, что сообщают мне мои коллеги во время дипломатических контактов. Это не в наших традициях, это скорее то, чем постоянно грешат наши западные коллеги», — добавил министр.

О передаче Турцией Украине командиров «Азова» сообщали 8 июля. Среди них оказались Денис Прокопенко, его заместитель Святослав Паламар и Сергей Волынский, которые были обменяны в сентябре 2022 года. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию с переданными бойцами.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вскоре собирается обсудить с коллегой из России Владимиром Путиным выдачу Украине главарей бригады «Азов».