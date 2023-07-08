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19:50, 8 июля 2023Россия

Кремль заявил об отсутствии уведомления о возвращении Украине членов «Азова»

Песков: РФ не ставили в известность о передаче Украине из Турции экс-командиров «Азова»

Фото: Sputnik / Valeriy Sharifulin / Pool / Reuters

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россию никто не ставил в известность о передаче Украине из Турции экс-командиров бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает РИА Новости.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в страну вернулись военные, в числе которых экс-члены «Азова» — в частности, бывший командир Денис Прокопенко, его заместитель Святослав Паламар, а также экс-командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский. В сентябре 2022 года они в числе прочих были обменяны на российских военных и по условиям договора находились в Турции.

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