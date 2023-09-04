Путин понадеялся на скорое завершение переговоров с Турцией по газовому хабу

Путин выразил надежду на скорое завершение переговоров по газовому хабу в Турции

Переговоры Москвы и Анкары по созданию в Турции газового хаба могут завершиться в скором времени. Об этом заявил президент России Владимир Путин после общения со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, его слова приводит РИА Новости.

«Я надеюсь, в ближайшее время завершим переговоры по созданию газового хаба в Турции для того, чтобы сделать ситуацию в энергетике в регионе более стабильной и сбалансированной. И мне кажется, это пойдет на пользу», — сказал Путин.

В свою очередь, Эрдоган отметил значимость этого проекта для Турции и тот факт, что две страны сохраняют сотрудничество в энергетической сфере на высоком уровне. «Я верю, что мы будем развивать эти отношения и дальше», — подчеркнул турецкий президент.

Идея создания газового хаба начала обсуждаться Россией и Турций после взрывов на газопроводах «Северный поток» для компенсации потерянного объема транзита по ним. В июне «Газпром» представил турецкой стороне дорожную карту проекта. По словам источника агентства, Анкара уже ознакомилась с документами. Собеседник РИА Новости также заявил, что газовый хаб носит приоритетный характер для Турции.

В мае глава Минэнерго Турции Фатих Донмез сообщил, что проект будет запущен максимум в течение года. Он объяснил, что благодаря хабу появится возможность продавать странам Европы больше газа и «диверсифицировать источники энергоносителей применительно к Турции». Министр отметил, что газовый хаб особенно важен для Южной Европы.