Парламент Турции принял первые решения по газовому хабу

Парламент Турции принял первые законодательные решения по работе газового хаба

Турецкий парламент принял первые законодательные решения, которые касаются работы газового хаба. Об этом в интервью CNN Turk сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

Он рассказал, что речь идет о решениях, которые упростят работу нефтегазовых компаний. «С началом работы центра газовой торговли снизятся и цены, что важно для Европы. Турция станет одним из рынков, определяющих референсную стоимость газа», — добавил чиновник.

Донмез отметил, что Анкара может ежегодно закупать 100 миллиардов кубометров газа в год, из которых 40 миллиардов «кубов» Турция может продавать другим государствам. Министр также рассказал, что компании Турции активно заключают контракты с партнерами из-за рубежа. В частности, одним из крупнейших инвесторов местной нефтегазовой компании Botas выступает азербайджанская SOCAR.

Ранее в «Центре экономики отраслей ТЭК» ЦСР заявили, что хаб может деполитизировать газовые отношения между Евросоюзом и Россией.

В конце 2022 года глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что реализация проекта газового хаба в Турции началась. Строительство этого объекта после диверсий на «Северных потоках» инициировал президент России Владимир Путин.