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15:42, 8 апреля 2023Экономика

Парламент Турции принял первые решения по газовому хабу

Парламент Турции принял первые законодательные решения по работе газового хаба
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Турецкий парламент принял первые законодательные решения, которые касаются работы газового хаба. Об этом в интервью CNN Turk сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

Он рассказал, что речь идет о решениях, которые упростят работу нефтегазовых компаний. «С началом работы центра газовой торговли снизятся и цены, что важно для Европы. Турция станет одним из рынков, определяющих референсную стоимость газа», — добавил чиновник.

Донмез отметил, что Анкара может ежегодно закупать 100 миллиардов кубометров газа в год, из которых 40 миллиардов «кубов» Турция может продавать другим государствам. Министр также рассказал, что компании Турции активно заключают контракты с партнерами из-за рубежа. В частности, одним из крупнейших инвесторов местной нефтегазовой компании Botas выступает азербайджанская SOCAR.

Ранее в «Центре экономики отраслей ТЭК» ЦСР заявили, что хаб может деполитизировать газовые отношения между Евросоюзом и Россией.

В конце 2022 года глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что реализация проекта газового хаба в Турции началась. Строительство этого объекта после диверсий на «Северных потоках» инициировал президент России Владимир Путин.

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Полина Матюхина
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