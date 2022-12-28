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16:46, 28 декабря 2022Экономика

Россия и Турция приступили к реализации проекта газового хаба

Глава «Газпрома» Миллер: Россия и Турция приступили к реализации проекта газового хаба

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Россия и Турция начали реализовывать проект газового хаба на практике, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Об этом он сообщил на предновогоднем селекторном совещании.

«Газовый хаб позволит обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа», — подчеркнул он.

Инициатором создания газового хаба в Турции стал президент России Владимир Путин. Такую идею он высказал после взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», которые сделали невозможными поставки газа в Европу напрямую. Предполагается, что «Газпром» сможет перенаправить в регион объем, который шел по дну Балтийского моря, в турецком направлении, хотя для этого придется создавать новую инфраструктуру.

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Проект может расположиться в области Тракья на северо-западе Турции. До конца 2022 года в Анкаре должны определиться с дорожной картой проекта газового хаба, а непосредственно к работам по нему страны приступят с начала 2023 года, как отмечали ранее в Турции. Партнерами российского поставщика газа «Газпром» могут стать Алжир, Катар и Азербайджан, заявлял ранее вице-премьер России Александр Новак.

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов считает, что первым этапом реализации проекта турецкого газового хаба может стать соглашение о поставках газа через Азербайджан, далее — строительство инфраструктуры в Турции и России. Таким образом, до пуска первого газа может пройти от двух до четырех лет.

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Мария Грушко
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