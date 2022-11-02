Эрдоган рассказал о возможном месте создания газового хаба в Турции

Эрдоган заявил, что новый газовый хаб могут создать на северо-западе Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о возможном месте создания газового хаба в Турции в интервью телеканалу A Haber.

Согласно предварительным оценкам, самым удобным местом для нового газового хаба будет область Тракья на северо-западе Турции, рассказал Эрдоган. По его словам, на данный момент турецкое Минэнерго проводит соответствующую работу с российскими партнерами.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу рассказал, что Министерства энергетики России и Турции совместно работают над созданием международного газового хаба. Президент России Владимир Путин объяснил, что Москва решила работать с Анкарой, так как делать это напрямую с европейскими партнерами очень сложно.

О намерении создать газовый хаб Путин объявил во время встречи с Эрдоганом. Анкара сразу же согласилась на проект.