Эрдоган рассказал о возможном месте создания газового хаба в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о возможном месте создания газового хаба в Турции в интервью телеканалу A Haber.
Согласно предварительным оценкам, самым удобным местом для нового газового хаба будет область Тракья на северо-западе Турции, рассказал Эрдоган. По его словам, на данный момент турецкое Минэнерго проводит соответствующую работу с российскими партнерами.
Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу рассказал, что Министерства энергетики России и Турции совместно работают над созданием международного газового хаба. Президент России Владимир Путин объяснил, что Москва решила работать с Анкарой, так как делать это напрямую с европейскими партнерами очень сложно.
О намерении создать газовый хаб Путин объявил во время встречи с Эрдоганом. Анкара сразу же согласилась на проект.