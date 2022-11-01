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15:27, 1 ноября 2022Мир

Турция раскрыла подробности работы с Россией над газовым хабом

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что Анкара и РФ работают над созданием газового хаба

Фото: Guido Kirchner / Globallookpress.com

Министерства энергетики России и Турции совместно работают над созданием международного газового хаба. Подробности технической работы сторон раскрыл глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

По словам дипломата, по результатам текущей деятельности потребности станут более понятными. «Это будет международный центр, к которому могут быть подключены международные газопроводы», — уточнил он. Чавушоглу добавил, что на данный момент турецкое внешнеполитическое ведомство выясняет, сколько газа нужно странам Европы.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил выбор Турции в качестве возможного газового хаба для поставок в Европу. «Потому что работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно», — заявил глава государства.

О намерении создать газовый хаб Путин объявил во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Анкара сразу же согласилась на проект.

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Виктория Кондратьева
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