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01:50, 1 ноября 2022Экономика

Путин объяснил выбор Турции в качестве газового хаба

Путин заявил, что Турцию выбрали в качестве газового хаба из-за сложности работы с Европой
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с лидерами Армении и Азербайджана объяснил выбор Турции в качестве возможного газового хаба для поставок в Европу. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Потому что работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно», — заявил глава государства.

О желании организовать новый газовый хаб для поставок в Европу президент России Владимир Путин объявил во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Анкара сразу же согласилась на проект. Между тем министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела заявил, что Европа не будет покупать газ из российского хаба в Турции, так как к тому времени уже найдет альтернативных поставщиков.

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Марина Совина
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