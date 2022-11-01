Путин объяснил выбор Турции в качестве газового хаба

Путин заявил, что Турцию выбрали в качестве газового хаба из-за сложности работы с Европой

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с лидерами Армении и Азербайджана объяснил выбор Турции в качестве возможного газового хаба для поставок в Европу. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Потому что работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно», — заявил глава государства.

О желании организовать новый газовый хаб для поставок в Европу президент России Владимир Путин объявил во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Анкара сразу же согласилась на проект. Между тем министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела заявил, что Европа не будет покупать газ из российского хаба в Турции, так как к тому времени уже найдет альтернативных поставщиков.