Назван возможный срок реализации проекта газового хаба в Турции

Аналитик Демидов: до пуска газового хаба в Турции может пройти до четырех лет

Первым этапом реализации проекта турецкого газового хаба может стать соглашение о поставках газа через Азербайджан, далее — строительство инфраструктуры в Турции и России. Таким образом, до пуска первого газа может пройти от двух до четырех лет. Такую оценку в разговоре с «Лентой.ру» дал международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

«Работы по проекту турецкого хаба находятся на стадии проработки, а именно, мы могли видеть визит главы "Газпрома" Алексея Миллера в Турцию, на которой основным вопросом был как раз газовый хаб. Сложно говорить о сроках реализации проекта, очевидно одно — Россия и Турция обоюдно заинтересованы в скорейшем начале работ», — считает Демидов.

Он допустил, что первым этапом реализации проекта могут стать соглашения о поставках газа через Азербайджан, которые увеличат таким образом газовые поставки в Турцию. Следующим этапом может стать строительство инфраструктуры непосредственно в Турции и России.

«Этот этап может занять от двух до четырех лет до пуска первого газа. В связи с тем, что уже есть прямые контакты ПАО "Газпром" и Турции, можно предположить, что проектные организации уже получили команду разработать технико-экономическое обоснование проекту по строительству дополнительных мощностей по транспорту газа в Турцию», — сказал аналитик.

Он добавил, что газ будет необходим еще долгие годы, он останется основным источником энергии, потому и проект турецкого хаба, безусловно, будет востребован. Повторение истории «Северного потока-2», который так и не был запущен, Демидов считает маловероятным, поскольку в таком случае это будет являться атакой на инфраструктуру страны, являющейся членом НАТО.

Ранее сообщалось, что Москва и Стамбул провели переговоры в Турции, итоги обсуждения прокомментировал глава «Газпрома» Алексей Миллер. Отвечая на вопрос СМИ, он назвал газовый хаб главным результатом визита.