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12:55, 10 декабря 2022Мир

Глава «Газпрома» назвал главный итог визита в Турцию

Миллер назвал газовый хаб главным итогом встречи с турецким лидером Эрдоганом

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Москва и Стамбул провели переговоры в Турции, итоги обсуждения прокомментировал глава «Газпрома» Алексей Миллер. Его слова приводит пресс-служба в заявлении, опубликованном в Telegram-канале компании.

Отвечая на вопрос СМИ, он назвал газовый хаб главным результатом визита.

Ранее турецкая сторона рассказала о работе над проектом газового хаба, который предложил российский лидер Владимир Путин. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока что Стамбул занимается подготовкой к этому.

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Анастасия Заикина
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