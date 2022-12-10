Глава «Газпрома» назвал главный итог визита в Турцию

Миллер назвал газовый хаб главным итогом встречи с турецким лидером Эрдоганом

Москва и Стамбул провели переговоры в Турции, итоги обсуждения прокомментировал глава «Газпрома» Алексей Миллер. Его слова приводит пресс-служба в заявлении, опубликованном в Telegram-канале компании.

Отвечая на вопрос СМИ, он назвал газовый хаб главным результатом визита.

Ранее турецкая сторона рассказала о работе над проектом газового хаба, который предложил российский лидер Владимир Путин. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока что Стамбул занимается подготовкой к этому.