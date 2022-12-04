Турция рассказала о работе над предложенным Путиным проектом «газового хаба»

Эрдоган прокомментировал работу над предложенным Путиным проектом «газового хаба»

Турецкая сторона ведет подготовительные работы по проекту «газового хаба», который предложил российский лидер Владимир Путин, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости.

По словам политика, работы по газу заканчиваются не только разработками на месторождениях в Черном и Средиземном морях. Эрдоган напомнил о предложении Москвы создать в Турции газовый хаб для распределения газа в Европу. «Сейчас мы занимается подготовкой к этому», — прокомментировал он.

В октябре Путин заявил, что утраченный объем транзита газа по «Северным потокам» Россия могла бы переместить в регион Черного моря, сформировав хаб для поставок голубого топлива европейским партнерам через «Турецкий поток».

Позже он объяснил выбор Турции в качестве газового хаба. По словам политика, работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно.