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14:17, 12 октября 2022Экономика

Путин предложил создать газовый хаб для Европы в Турции

Путин заявил, что Россия может переместить транзит газа по «Северным потокам» через Турцию
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита газа по «Северным потокам» Россия могла бы переместить в регион Черного моря, сформировав хаб для поставок голубого топлива европейским партнерам через «Турецкий поток». Слова главы государства приводит «Интерфакс».

Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», российский лидер напомнил, что Москва поставляет газ в Турцию по морским газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток». Он высказал мнение, что в этом направлении требуется высокий уровень целесообразности и безопасности поставок газа.

«Что касается газа, мы, безусловно, разместим наш товар на мировых рынках», — заверил Путин, добавив, что совсем скоро стартует строительство газопроводов «Сила Сибири-2» и его продолжение «Союз-Восток».

Кроме того, он отметил, что Россия не станет поставлять энергоресурсы странам, которые ввели потолок цен на них, а также назвал получателей выгоды от диверсии на «Северных потоках».

Также глава государства назвал диверсию на «Северных потоках» актом международного терроризма и обвинил исполнителей теракта в создании прецедента, который заставляет Европу покупать энергоресурсы по более высоким рыночным ценам.

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Варвара Кошечкина
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