Путин объявил об отказе поставлять энергоресурсы введшим потолок цен странам

Путин заявил, что Россия не станет поставлять энергоресурсы ограничивающим цены странам

Россия не станет поставлять энергоресурсы странам, которые ввели потолок цен на них. Об этом сказал президент страны Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, за свой счет оплачивать чужое благополучие. Мы не станем поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них», — объявил он.

Президент добавил, что Россия продолжит переход на расчеты в нацвалютах при поставках нефти и газа, «как это уже произошло с Китаем и рядом стран Европы». В целом, по его словам, все стратегические и конкретные задачи в экспорте энергоресурсов перед властями страны поставлены и будут решены.

Кроме того, Путин назвал получателей выгоды от диверсии на «Северных потоках». Он уверен, что подобное выгодно США и странам, которые могут предоставить альтернативные маршруты поставок газа.

Также глава государства назвал диверсию на «Северных потоках» актом международного терроризма и обвинил исполнителей теракта в создании прецедента, который заставляет Европу покупать энергоресурсы по более высоким рыночным ценам.