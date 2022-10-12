Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:30, 12 октября 2022Экономика

Путин объявил об отказе поставлять энергоресурсы введшим потолок цен странам

Путин заявил, что Россия не станет поставлять энергоресурсы ограничивающим цены странам
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Россия не станет поставлять энергоресурсы странам, которые ввели потолок цен на них. Об этом сказал президент страны Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, за свой счет оплачивать чужое благополучие. Мы не станем поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них», — объявил он.

Президент добавил, что Россия продолжит переход на расчеты в нацвалютах при поставках нефти и газа, «как это уже произошло с Китаем и рядом стран Европы». В целом, по его словам, все стратегические и конкретные задачи в экспорте энергоресурсов перед властями страны поставлены и будут решены.

Кроме того, Путин назвал получателей выгоды от диверсии на «Северных потоках». Он уверен, что подобное выгодно США и странам, которые могут предоставить альтернативные маршруты поставок газа.

Также глава государства назвал диверсию на «Северных потоках» актом международного терроризма и обвинил исполнителей теракта в создании прецедента, который заставляет Европу покупать энергоресурсы по более высоким рыночным ценам.

Оружие России
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
На 15 улицах Белгорода найдены осколки украинских ракет
В сети раскритиковали заявление главы Еврокомиссии о России
Названо местонахождение квартир с самой низкой стоимостью аренды в Москве
Макрон заявил об обязанности Украины начать переговоры с Россией
Макрон призвал Путина вернуться за стол переговоров по Украине
В ООН приняли антироссийскую резолюцию
Олимпийский чемпион назвал шантажом призыв главы МОК к российским спортсменам
Зеленский попросил денег на газ и уголь
В Госдуме призвали Шойгу разъяснить порядок отсрочек при частичной мобилизации
Медикам в Петербурге рекомендовали отказаться от поездок за рубеж
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.