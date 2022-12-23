В России назвали потенциальных партнеров «Газпрома» в хабе в Турции

Новак: в газовом хабе в Турции, помимо «Газпрома», могут быть поставщики из других стран

Поставлять газ через новый проектируемый хаб в Турции, помимо российского «Газпрома», будут также компании из других стран, сообщил вице-премьер России Александр Новак. Он назвал потенциальных партнеров госкомпании в хабе, передает «Интерфакс».

«Сейчас "Газпром" активно работает с турецкими коллегами, с другими возможными участниками этого проекта из других стран», — сказал он. Новак добавил, что в настоящее время в Европу по южному направлению газ поставляют Алжир, Катар и Азербайджан — эти государства, вероятно, могут стать партнерами российской компании. Решения по работе хаба будут выработаны и приняты в 2023 году.

По словам вице-премьера, создание хаба было вызвано необходимостью сформировать цену на газ рыночным способом, «альтернативным от тех, которые сегодня формируются на голландской, английской или других торговых площадках». Новак отметил, что зачастую в других хабах «непонятно как формируется цена, работают боты, которые активно участвуют в торговле, и цены иногда носят необъективный характер».

Инициатором проекта стал президент России Владимир Путин. Такую идею он высказал после взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», которые сделали невозможными поставки газа в Германию напрямую. Предполагается, что «Газпром» сможет перенаправить в Европу объем, который шел по дну Балтийского моря, в турецком направлении, хотя для этого придется создавать новую инфраструктуру.

Между тем в Европе к проекту относятся скептически: министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела ранее заявлял, что регион не будет покупать газ из российского хаба в Турции, так как к тому времени уже найдет альтернативных поставщиков. Параллельно также стало известно, что поставки российского газа в Европу через Турцию ограничены, и газовый хаб не повлияет на возможность их увеличения — нужны новые газопроводы в саму Турцию.