В Греции назвали невозможной замену «Северного потока» турецким хабом

РИА Новости: в Греции считают невозможной замену «Северного потока» турецким хабом

Поставки российского газа в Европу через Турцию ограничены, и масштабировать их не получится — для этого необходима реализация долгосрочных и дорогих инфраструктурных проектов. Об этом РИА Новости заявил источник в газовой отрасли Греции.

По словам собеседника агентства, через «Турецкий поток» газ может получать, например, Венгрия, но потребителям в Австрии и Германии нужен совсем другой объем, идущие в Турцию трубопроводы обеспечить его не в состоянии.

Решением могла бы стать прокладка нового газопровода по дну Черного моря, но в конце 2022 года это выглядит слишком долгой перспективой. В текущих обстоятельствах горизонт планирования иногда составляет несколько дней, а под такой проект нужны специалисты, технологии, денежные затраты, производство и приобретение оборудования.

«В условиях санкций и вторичных санкций это выглядит больше как политические инсинуации, нежели как что-то реальное», — заключил источник.

О желании организовать новый газовый хаб для поставок в Европу президент России Владимир Путин объявил во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайпом Эрдоганом. В те же сроки российский лидер признал, что газопровод «Северный поток-2» в Германию, скорее всего, не будет запущен никогда.

Анкара сразу же согласилась на проект, детали обговариваются в настоящее время. Вместе с тем Турция настаивает на существенной скидке на российский газ и отсрочке по платежам. Министр казначейства и финансов республики Нуреддин Небати утверждает, что на фоне новых проектов ожидается положительное решение по обеим инициативам.

Между тем Европа указывает, что наличие газового хаба не позволит России нарастить поставки в Европу, поскольку регион взял курс на избавление от энергетической зависимости от своего соседа. В частности, министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела отметил, что Европа просто не будет покупать газ из российского хаба в Турции, так как к тому времени уже найдет альтернативных поставщиков.