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08:56, 5 марта 2023Экономика

Названа выгода России от газового хаба в Турции

Эксперт Колобанов заявил, что хаб в Турции деполитизирует газовые отношения России и ЕС
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Unsplash

Заместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов рассказал, чем может быть полезно создание газового хаба в Турции. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт назвал выгоду России от газового хаба в Турции и предположил, что проект деполитизирует газовые отношения России и ЕС. Покупка ресурса у Анкары через биржевую площадку дает возможность скрывать реального поставщика топлива. Также создание хаба способствует развитию своп-операций с Азербайджаном и другими поставщиками.

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Колобанов заявил, что способы расширения поставок газа для России через Турцию значительное ограничены политическим нежеланием Европы приобретать российское топливо. Чтобы увеличить объемы его поставок по этому пути, предложение из других стран должно вырасти. Таким образом доля российского сырья фактически увеличиваться не будет, поскольку Европа измеряет свою газовую зависимость в процентах.

Ранее аналитик «Выгон Консалтинг» Евгения Попова назвала потенциальных поставщиков газа через турецкий хаб. Среди них она перечислила Россию, Иран, США и Туркменистан.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорился с российским лидером Владимиром Путиным о создании газового хаба в республике. По словам Эрдогана, Европа сможет получать российское топливо через Турцию.

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Марина Совина
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