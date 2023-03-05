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07:38, 5 марта 2023Мир

Стали известны потенциальные поставщики газа через турецкий хаб

Аналитик Попова: поставлять газ через турецкий хаб смогут РФ, Иран, США и Туркменистан

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Поставщиками газа через хаб в Турции смогут стать Россия, Азербайджан, Иран, заявила аналитик «Выгон Консалтинг» Евгения Попова, пишет РИА Новости. По ее словам, в число потенциальных поставщиков также войдут экспортеры сжиженного природного газа (СПГ), в число которых входят Алжир, Катар, США и другие государства.

Эксперт предположила, что хаб станет «газораспределительным центром». Попова уточнила, что прежде всего трубопроводы протянутся в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Специалист добавила, что он может стать «новой точкой» для создания электронной торговой площадки, а новый ценовой индекс может стать региональным бенчмарком.

«Поставщиками газа могут стать РФ, Азербайджан, Иран, в перспективе Туркменистан, и другие поставщики СПГ (Алжир, Катар, США и прочие)», — добавила она.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорился с российским лидером Владимиром Путиным о создании газового хаба в республике. По словам Эрдогана, Европа теперь сможет получать российский газ через Турцию.

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Марина Совина
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