Путин рассказал о бесплатных поставках зерна в Африку

Путин заявил о переговорах РФ с шестью африканскими странами по экспорту зерна

Президент России Владимир Путин рассказал о бесплатных поставках зерна в Африку, передает ТАСС.

«Мы близки к завершению договоренности с шестью африканскими государствами, куда намерены поставлять продовольствие бесплатно и даже осуществить поставку, логистику бесплатную, доставить этот груз», — заявил он.

По его словам, Россия начнет бесплатные поставки через 2-3 недели.

Ранее Путин рассказал о трудностях для таких поставок. Глава государства отметил, что Россия берется за это, невзирая на введенные в отношении экспорта незаконные санкции.