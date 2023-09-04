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17:19, 4 сентября 2023Мир

Путин рассказал о бесплатных поставках зерна в Африку

Путин заявил о переговорах РФ с шестью африканскими странами по экспорту зерна

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал о бесплатных поставках зерна в Африку, передает ТАСС.

«Мы близки к завершению договоренности с шестью африканскими государствами, куда намерены поставлять продовольствие бесплатно и даже осуществить поставку, логистику бесплатную, доставить этот груз», — заявил он.

По его словам, Россия начнет бесплатные поставки через 2-3 недели.

Ранее Путин рассказал о трудностях для таких поставок. Глава государства отметил, что Россия берется за это, невзирая на введенные в отношении экспорта незаконные санкции.

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    Виктория Кондратьева
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